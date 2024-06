Paderborn (dpa) - Routinier Olivier Giroud nimmt in der französischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM die Rolle des Team-Seniors ein - fühlt sich aber eigentlich noch gar nicht so alt. "Kylian hat zum Glück nicht Opa gesagt", sagte der 37-Jährige in Paderborn angesprochen auf seine Rolle als "Papa der Mannschaft". "Ich habe die Rolle des großen Bruders, des Papas im Vergleich zu den

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote