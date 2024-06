Leipzig (dpa) - Kylian Mbappé steht nicht in der Startaufstellung der französischen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Trainer Didier Deschamps verzichtet im Vorrundenspiel in Leipzig (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) zunächst auf den 25 Jahre alten Angreifer, der sich am Montag beim 1:0 im Auftaktspiel gegen Österreich einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte.

Für Mbappé rückt