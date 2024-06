Iserloh (dpa) - Titelverteidiger Italien hat sein Teamquartier für die Fußball-EM in Deutschland bezogen. Hunderte Fans empfingen die Mannschaft vor ihrem Hotel in Iserlohn. Erster EM-Gegner des Europameisters ist am Samstagabend in Dortmund Außenseiter Albanien (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

Mittelfeldstar Nicolo Barella von Inter Mailand war zuvor am Flughafen in Dortmund als einer der