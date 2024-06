Gelsenkirchen (dpa) - Englands Nationaltrainer Gareth Southgate will seinem Mittelfeldstar Jude Bellingham nicht zu viel Druck aufhalsen.

"Wir sollten nicht von ihm erwarten, dass er die Last für das ganze Team auf seinen Schultern trägt. Er hat eine fantastische Einstellung, einen riesigen Ehrgeiz und die Fähigkeit. Er hat sich an all diese Situationen super angepasst. Wie er damit