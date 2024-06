Zeist (dpa) - Bayern Münchens Abwehrspieler Matthijs de Ligt geht fest davon aus, dass er bei der Fußball-EM in Deutschland zur Stammformation der Niederländer gehört.

"Ich denke, die Chancen stehen sehr gut, wenn du bei Bayern viel gespielt hast", sagte de Ligt (24) dem niederländischen Online-Portal nu.nl. "Ich habe vor allem in der Champions League gezeigt, was ich kann und was ich