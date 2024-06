Stuttgart (dpa) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und Bundeskanzler Olaf Scholz verfolgen das EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am 19. Juni in Stuttgart gegen Ungarn im Stadion. Das baden-württembergische Staatsministerium bestätigte die Reisepläne. Orbán besucht demnach auch das zweite Spiel seiner Nationalmannschaft in Stuttgart am 23. Juni gegen Schottland.

