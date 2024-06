Dortmund (dpa) - Der angeschlagene Mittelfeldspieler Nicolò Barella ist rechtzeitig zum EM-Auftakt der italienischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Albanien am Samstag fit. "Es deutet alles darauf hin, dass er zur Verfügung steht", sagte Nationaltrainer Luciano Spalletti vor der Partie am Samstag (21.00 Uhr/ARD/MagentaTV) in Dortmund.

"Er hat gestern das gesamte Training absolviert.