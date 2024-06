Berlin (dpa) - Am Sonntag konnte sich Lamine Yamal wieder den normalen Pflichten eines 16-Jährigen widmen. Im Teamquartier in Donaueschingen büffelt der spanische Fußball-Teenie auch während der EM für die Schule und schickt Hausaufgaben an seine Lehrer.

"Ich habe Online-Unterricht und es läuft gut. Ich hoffe, der Lehrer lässt mich nicht durchfallen", sagte der Zehntklässler, der den