Blankenhain (dpa) - Englands Nationaltrainer Gareth Southgate ist pünktlich vor dem EM-Achtelfinale gegen die Slowakei frei von Personalsorgen. Alle 26 Profis konnten in Blankenhain das Abschlusstraining absolvieren.

Die Three Lions treffen am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) auf Außenseiter Slowakei. Die Anreise nach Gelsenkirchen, wo am Abend die Pressekonferenz mit Southgate und