Dortmund (dpa) - Die Atmosphäre wird ein EM-Höhepunkt, doch wird es der Fußball auch? Im brisanten Halbfinale zwischen den Niederlanden und England wollen beide Nationen ihren Traum vom ersten großen Titel seit Ewigkeiten mit aller Macht am Leben erhalten.

Mehr als 100.000 Fans aus beiden Ländern werden am Mittwoch in Dortmund erwartet und den dortigen Fußballtempel in eine