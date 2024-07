Berlin (dpa) - Der ehemalige Torjäger Alan Shearer hat sich in einem emotionalen Brief an die Fußball-Nation England gewendet. In dem Essay, der bei "The Athletic" veröffentlicht wurde, beschreibt Shearer unter dem Titel "Hunger, Stolz, Verzweiflung: Ich fühle alles davon für England" die Bedeutung der 58 titellosen Jahre seit 1966 und auch die Amtszeit von Nationaltrainer Gareth Southgate.

