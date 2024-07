Stuttgart (dpa) - Niclas Füllkrug schickte eine wahre Liebesbotschaft an die Fans. Julian Nagelsmann blickte forsch und optimistisch schon auf die WM 2026 in Nordamerika. In den Schmerz über das unglückliche 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien, das Aus im EM-Viertelfinale und das jähe Ende der Titelträume beim Heimturnier mischte sich bei der Fußball-Nationalmannschaft schnell ein Gefühl, dass

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote