Das Geigenduo The Twiolins mit Marie-Luise & Christoph Dingler (Foto: Mardo) hat in Anspielung auf Gidon Kremers "Eight Seasons" ein eigenes Programm kreiiert, mit dem es am Donnerstag, 6. August, 20 Uhr, auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark gastiert. Die geigenden Geschwister überschreiten Genregrenzen und verbinden munter Vivaldis "Vier Jahreszeiten" mit Tangos von Piazzolla. Karten kosten 24 Euro beim RNZ-Ticketservice.