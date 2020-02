Er zählt zu den beliebtesten Rockmusikern Deutschalands und ist mittlerweile so etwas wie ein alter Hase auf der Bühne. Dennoch hat Wolf Maahn immer noch ab und an Lampenfieber, wie er im RNZ-Interview verrät. Da macht es ihm auch nichts aus, eher in kleineren Räumlichkeiten zu spielen. Sein 14. Studioalbum "Break Out Of Babylon", was am 7. Februar erscheint, überrascht: neue Reggae-Beats sind zu hören. Live ist der große Künstler kleiner Bühnen am 29. März, im Capitol in Mannheim zu erleben. RNZ-Ticket