Da ist der Name Programm: Willy Nachdenklich macht in seinem ersten Stand-up-Comedy-Programm "Schatz your Maus" keine platten Witze, sondern Comedy zum Nachdenken. Bekannt ist Willy Nachdenklich von seiner Facebook-Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder". Live ist er am Donnerstag, 19. Dezember, 20 Uhr, im Café Central in Weinheim zu Gast. Karten kosten 16,10 Euro im RNZ-Ticketshop.