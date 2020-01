Was macht die Zeit mit uns - und was machen wir mit ihr? Sind Botox, Anti-Aging-Cremes und Gehirnjogging wirklich ein Mittel gegen das natürliche Altern? Mediziner und Komiker Dr. Eckart von Hirschhausen bringt erstaunliche Befunde mit der nötigen Portion Humor auf den Tisch. Mit seinem Soloprogramm "Endlich" kommt er dafür am Dienstag, 21. Februar, 20 Uhr, in die Eberthalle nach Ludwigshafen. Für alle Junggeblieben hat Hirschhausen ein ernüchterndes Statement: "Wissen Sie, dass die meisten Menschen mit 60 zufriedener sind, als mit 16?" Karten von 32,80 bis 45,20 Euro beim RNZ-Ticketservice