Frank Sinatra ist bis heute ein Star. Songs wie "My Way" oder "New York, New York" bescherten ihm Weltruhm. Es gibt nur wenige, die es wagen können, in die Rolle des Entertainers zu schlüpfen. Dem Schotten Tam Ward gelingt das Kunststück im Musical "That’s Life", das am Freitag, 21. Februar, im Rosengarten in Mannheim zu sehen ist. Dabei kommt der Darsteller stimmlich dem 1998 verstorbenen Amerikaner ziemlich nahe. RNZ-Ticketservice