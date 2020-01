Es geht um Leben und Tod – so zumindest in dem Stück "Tria Fata", wo Puppen an der Hand von Menschen tanzen. Und genau mit diesem Gegensatzpaar von menschlichen und künstlichen Körpern und deren Entwicklung befasst sich auch die Imaginale, die von Donnerstag, 30. Januar, bis Sonntag, 9. Februar, an gleich drei Orten stattfindet: der Alten Feuerwache in Mannheim, dem Theater Heilbronn sowie dem Figurentheater Eppingen. 25 Solisten und Ensembles aus Israel, Belgien, Spanien, Frankreich, Finnland und anderen Ländern sind dabei, wenn die internationale Figuren- und Objekttheaterszene erwacht. Infos unter www.imaginale.net. RNZ-Ticketservice