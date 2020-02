Musik und Comedy in Kurpfälzer Mundart präsentiert am Freitag, 7. Februar, die Ron Prinz Kombo. Mit ihrem Programm "Welthits uff kurpfälzisch" sorgt das Trio um Ulknudel Anne Geser für feuchte Augen. Humorige Weisheiten und Sprüche gibt’s um 20 Uhr im Pumpwerk in Hockenheim. RNZ-Ticket