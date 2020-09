"Die Ursache liegt in der Zukunft" heißt das aktuelle Programm von Kabarettist Jürgen Becker. Was er damit meint, erklärt er am Samstag, 19. September, 20 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg, bei gutem Wetter auf der Sommerbühne im Freien. Unter anderem geht es um Kapitalismus, Komische Intelligenz (KI) und um Fragen, wie auf einem endlichen Planeten unendliches Wachstum möglich sein soll. Becker recherchiert genau, was die Welt zusammenhält, wenn sie auseinander fällt, und wie es sich für alle rechnet, sie jetzt zu retten. Karten kosten 25,20 Euro beim RNZ-Ticketservice.