„Hundeflüsterer“ Cesar Millan kommt mit seiner neuen Edutainmentshow „It’s all about Family“ am Montag, 11. November, 20 Uhr, in die SAP Arena nach Mannheim. Dazu bringt er diesmal nicht nur seine vierbeinigen Gehilfen mit, sondern auch seine beiden Söhne Calvin und Andre (Foto: Jacob). Unterstützt von Moderator Daniel Boschmann zeigt das Millan-Trio mit viel Humor, wie Hund und Mensch in der Familie harmonisch zusammenleben können. Karten ab 25,15 Euro im RNZ-Ticketshop.