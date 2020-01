Die Blank-Clubnacht am Samstag, 11. Januar, ab 23 Uhr im Heidelberger Karlstorbahnhof gestaltet die bekannte Berliner DJane Cinthie (Foto: Staggat). Aufgewachsen mit der elektronischen Musik in Berlin, steht sie seit Ende der 1990er Jahre hinter den Plattentellern. In ihren Sets deckt sie die ganze Palette von klassischen und aktuellen House- und Techno-Sounds ab. Karten kosten 10 Euro an der Abendkasse.