Flinke Füße, die synchron über das Parkett tanzen, sensationelle Licht- und Soundeffekte und fantasievolle Kostüme kennzeichnen die Tanzshow von "Rhythm of the Dance". Mit ihrer "21st Anniversary Celebration Tour" kommen die athletischen Tänzer und, Sänger und Musiker am Dienstag, 21. Januar, um 20 Uhr ins Capitol nach Mannheim. Fans auf der ganzen Welt durften bereits über 2000 Jahre Tanz, Musik und Kultur aus vorkeltischer Zeit bis zu modernen Sounds von heute erleben. Karten kosten zwischen 29,60 und 53,90 Euro, erhältlich beim RNZ-Ticketservice