Die neue Choreografie "Viel leicht" von Jai Gonzales feiert am Freitag, 13. März, 20 Uhr, im UnterwegsTheater in Heidelberg Uraufführung. Aus dem Wort vielleicht wurde ganz bewusst viel und leicht: Viele Tänzerinnen und Tänzer, acht an der Zahl, tanzen leicht und frei. Und "vielleicht" steht für die Entwicklung der Choreografie durch Probieren und Verwerfen (Probenfoto: Krämmer). Karten für 20 Euro sowie weitere Termine im RNZ-Ticketshop.