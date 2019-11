Was macht Kunst zu guter Kunst und (wie ) lässt sich das eigene Leben zum Kunstwerk stilisieren? Fragen wie diese prägten das Denken und Schaffen Oscar Wildes und inspirierten den Choreografen Felix Landerer für die Uraufführung des Tanzstücks „Dorian“. Vor dem Hintergrund der vielfältigen Kunstbezüge in Wildes einzigem Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ und anlehnend an dessen berühmte „Vorrede“, führt „Dorian“ in den Raum der Kunst – ins Museum – und skizziert die farbige Welt des Kunstbetriebs mit all ihrer Magie, Faszination, aber auch den Abhängigkeiten und Schattenseiten. Das Stück läuft am Freitag, 15. November, 19.30 Uhr, im Mannheimer Nationaltheater. Kartentelefon: 0621/1680150.