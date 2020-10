Mit ihren Langzeitpartnern Karl-Erik Engelmann am Bass und Schlagzeuger Steffen Roth hat die Pianistin Julia Kadel (Foto: Wassmann) das Album "Kaskaden" eingespielt. Der Titel beschreibt bestens ihre vielschichtigen Eigenkompositionen auf der Suche nach neuen Klangräumen im klassischen Jazz, die, verbunden mit Spontanität und Improvisation, schon mal zur Neuen Musik oder Minimal Music hinüber reichen. Live ist das Julia Kadel Trio am Dienstag, 6. Oktober, 18.30 und 21 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg im Rahmen von Enjoy Jazz zu hören. Karten kosten 20,70 Euro beim RNZ-Ticketservice.