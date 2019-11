Es ist wieder so weit: Der Heidelberger Weihnachtsmarkt beginnt. Ab Montag wird die Altstadt vier Wochen lang mit vorweihnachtlicher Stimmung erfüllt. Bei der offiziellen Eröffnung durch den Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck sorgt das Heidelberger Christkind Ingrid, unterstützt von seinen Engeln Clara, Victoria, Kaja und Fabienne, mit Gedichten und Weihnachtsliedern für festliche Stimmung. Die Eröffnungsfeier startet um 18 Uhr auf dem Rathausbalkon am Marktplatz. Neu in diesem Jahr: auf dem Marktplatz steht ein Weinfass von 120 000 Litern Fassungsvermögen statt der üblichen Weihnachtspyramide. Sonst bleibt aber alles beim Alten: Auf dem Kornmarkt eröffnet das traditionelle Winterwäldchen und die Eisbahn auf dem Karlsplatz lädt zum Schlittschuhlaufen ein. Geöffnet ist Sonntag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr und Samstag von 11 bis 22 Uhr.