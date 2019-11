Sophie Auster, Tochter von Siri Hustvedt und Paul Auster, hat das Geschichtenerzählen in die Wiege gelegt bekommen. Sie selbst verbindet starke Texte mit satten Gitarrenklängen und dichten Klavierakkorden. Mit ihrem neuen Album „Next Time“ redet sich die US-amerikanische Singer-Songwriterin ihre Gedanken ganz frei und gefühlvoll von der Seele. Im Rahmen des Festivals „Prêt à écouter“ kommt Auster am Mittwoch, 27. November, um 20 Uhr in den Karlstorbahnhof. Karten für 28,90 Euro gibt es unter www.rnz-tickets.reservix.de.