Nach der Corona-Zwangspause gibt es beim Heidelberger Kulturhaus Karlstorbahnhof keine Sommerpause, sondern eine Sommerbühne auf dem Vorplatz. Die wird am Samstag, 11. Juli, um 20 Uhr vom Trio Les Primitifs (Foto: zg) mit mitreißender Musik eröffnet. Voraussichtlich bis 5. September gibt es dann immer von Donnerstag bis Sonntag ein gemischtes Programm mit Musik und Kleinkunst. So schaut am17. Juli Clownin Rosemie Warth vorbei und am 23. Juli Rapper Muso. Immer donnerstag ist Biergartentag mit Überraschungsgästen bei freiem Eintritt, sonntags gibt es ab 15 Uhr Familienprogramm mit den TiKKids. Programm unter www.karlstorbahnhof.de, Karten beim RNZ-Ticketservice.