Santiano ist die erfolgreichste deutsche Band des Jahrzehnts. Mit Volks- und Seemannsliedern steuern sie immer wieder die Charts der deutschen Musik an. Vor einem Jahr wurde Santiano von MTV zu einem Unplugged-Konzert eingeladen, wo sie auch ihre neustes Platte aufnahmen. Mit einem neuen Repertoire an akustischen Songs kommen die fünf nordischen Männer auch am 27. April in die SAP Arena nach Mannheim. Im Interview plauderte Sänger Hans-Timm Hinrichsen über Teamgeist und das Publikum. RNZ-Ticketservice