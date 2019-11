Rocko Schamoni ist Entertainer, Musiker, Schauspieler – und manchmal auch Autor. Aus seinem aktuellen Buch „Grosse Freiheit“ liest der Hamburger am Donnerstag, 21. November, um 20 Uhr im Heidelberger Karlstorbahnhof. Es geht um die Nachkriegsjahre in St. Pauli. Dort versammeln sich damals all jene mit der Sehnsucht nach einem grenzenlosen Leben. Mittendrin: Kiezlegende Wolfgang „Wolli“ Köhler. Er ist auf der Suche nach Abenteuer und Freiheit – und steigt auf zum außergewöhnlichsten Puff-Boss in der Geschichte St. Paulis. Schamoni erzählt die frühen Jahre Köhlers als Entwicklungsroman eines Antihelden. Karten für 20,80 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop.