Der schwäbische Kabarettist Eckhard Grauer, bekannt als Leibssle, philosophiert in seinem Programm "Freilich! Im Gegenteil sogar!" munter über das Leben, vor allem das des Schwaben, ohne die üblichen Klischees zu bedienen. Wer nachdenkt, ist zu spät dran, hat er festgestellt, also wird er zum Vordenker: Über die Entstehung von Württemberg, Gefahren im Kreisverkehr oder warum Männer Fleisch essen müssen. Am Samstag, 19. September, ist Eckhard Grauer ab 19.30 Uhr zu Gast im Kursaal von Bad Wimpfen. Karten für 16 Euro gibt es nur im Vorverkauf unter www.badwimpfen.de oder Telefon 07063/97200.