Die Weinheimer Newcomerband Paraberries (Foto: zg) begeistert ihr Publikum mit eigenen Stücken mit Anleihen bei den Doors, Johnny Cash und Woodstock. Beim Doppelkonzert am Samstag, 3. Oktober, 19 Uhr, im Café Central in Weinheim sind als zweite Band die Old Farts On Stage mit dabei. Die "alten Fürze auf der Bühne", so die Übersetzung des Bandnamens, widmen sich den Songs von Alice Cooper bis ZZ Top, darunter auch eigene Stück. Karten für 12 Euro sind beim RNZ-Ticketservice erhältlich.