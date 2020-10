Erstmals haben die Sparten Musiktheater, Tanz und Junges Theater für eine gemeinsame Produktion am Heidelberger Theater zusammengearbeitet. Das Ergebnis: "Orpheus. Ohne Angst" mit Musik von Christoph Willibald Gluck und Claudio Monteverdi. Tänzerinnen und Sängerinnen erzählen gemeinsam mit Musikern die Geschichte von Orpheus, der in die Unterwelt reist, um die geliebte Eurydike dem Totenreich zu entreißen (Probenfoto: Reichardt). Eine Oper für alle Generationen, die einen neuen Blick auf die Kraft der Musik ermöglicht. Premiere wird am Freitag, 30. Oktober, 20 Uhr, im Alten Saal des Heidelberger Theaters gefeiert. Weitere Termine und Karten ab 8,70 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.