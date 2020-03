Von Hotelbars in Leipzig auf die große Bühne - diesen Sprung hat die Sängerin und Pianistin June Cocó (Foto: Singer) geschafft. Mit berührenden, gefühlvollen Songs verzückt sie ihr Publikum nur mit Klavier und Stimme. "Fantasies & Fine Lines" heißt ihr zweites Album, das June Cocó auf ihrer aktuellen "Lovers & Dreamers"-Tour vorstellt. Zu hören am Freitag, 6. März, 21 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg. Karten kosten 17,50 Euro im RNZ-Ticketshop.