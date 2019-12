Über 50 Akrobaten, Musiker, Sänger und Schauspieler aus aller Welt agieren bei der neuen Cirque du Soleil-Show "Corteo" auf der erstmals drehbaren Bühne. Von Mittwoch, 25. bis Sonntag, 29. Dezember, gastiert die Show in der SAP Arena in Mannheim. "Corteo" bedeutet Festzug, eine fröhliche Prozession, die sich in der Fantasie eines Clowns abspielt, der das Ende seiner Zeit auf der Erde erlebt. So schwebt er in einer fantastischen Welt zwischen Himmel und Erde mit magischen Orten. Karten ab 57,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.