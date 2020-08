Die Schauspieler des Berliner Theaters Anu mit Wurzeln an der Bergstraße kehren mit ihren zauberhaft-mystischen Darstellungen in der Natur in den Weinheimer Schlosspark zurück. Am Freitag und Samstag, 21./22. August, zeigen sie dort jeweils um 21 Uhr das Stück Wassermythen, ein nächtlicher Bilderrausch mit skurrilen Figuren und fantastischen Geschichten aus der Wasserwelt (Foto: Gärtner). Karten für 28 Euro gibt es unter www.theater-anu.de.