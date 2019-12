Seit zwölf Jahren gibt es The 12 Tenors, jetzt ist das Sänger-Dutzend wieder auf Tour und gastiert am Sonntag, 29. Dezember, 18 Uhr, in der Alten Mälzerei in Mosbach. Die ausgebildeten Tenöre zeigen, dass zu klassischen Arien auch Pop-Hymnen und Rock-Klassiker passen. Ihre Cross-over-Show wird ergänzt durch Tanzeinlagen, eine charmante Moderation und eine spektakuläre Lichtshow. Karten ab 44,80 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop