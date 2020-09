Das Mannheimer Quartett Camie um Sängerin Jutta Gückel (Foto: Groteloh) kommt am Freitag, 11. September, 20 Uhr, mit seiner "True Love Music" auf die Seebühne im Mannheimer Luisenpark. Ob Jazz, Blues, Soul oder Pop und egal, in welcher Sprache, Camie kennt in grenzenloser Musikliebe keine Genre- oder Sprachgrenzen. Karten für 24 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.