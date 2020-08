Im Laufe seines Lebens hat Robert Alan schon einiges gemacht: vom pubertären Kleinstadtrapper bis zum Frontmann erfolgloser Indiebands, den Jakobsweg mit dem Segway oder Fruchtbarkeitstänze mit ostpreußischen Schamanen – und am Ende der Suche stand die Erkenntnis: Nichts ist schöner, als die Menschen zum Lachen zu bringen. Und das macht Robert Alan mit seiner Musikcomedy-Show am Samstag, 22. August, 19 Uhr, auf der Rampensaubühne im Garten der Halle 02 in Heidelberg. Eintritt frei, Registrierung unter https://kleinefreiheit.halle02.de.