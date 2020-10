Unter dem Titel Dead Men’s Poetry würdigt das Capitol-Ensemble (Foto: van der Voorden) am Sonntag, 1. November, 19 Uhr, im Mannheimer Capitol bekannte Sängerinnen und Sänger, die im laufenden Jahr viel zu früh verstorben sind. Das Konzert soll ihnen ein musikalisches Denkmal setzen und die Erinnerung an ihr musikalisches Vermächtnis wach halten. So erklingen unter anderem Titel von Wolfgang Dauner über Kenny Rogers bis Trini Lopez. Karten ab 33 Euro unter www.capitol-mannheim.de.