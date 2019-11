Das Kabarettfest „denke.schön“ verspricht einen heißen Herbst: Das Duo Suchtpotenzial tritt am Samstag, 9. November, 20 Uhr, im Theater im Augustinum in Heidelberg zur allgemeinen „Sexuellen Belustigung“ an. Die beiden preisgekrönten Musikerinnen Julia Gámez Martín und Ariane Müller (Foto: zg) lassen in ihrem dritten Comedy-Programm ihrer Albernheit freien Lauf, liefern sich virtuose Gesangsduelle, derbe Wortgefechte und entfachen ein kluges Pointengewitter. Ihr rabenschwarzer Humor kennt keine Grenzen. Karten ab 18,60 Euro im RNZ-Ticketshop.