Die MS experimenta, schwimmende Außenstelle des Science-Centers experimenta in Heilbronn, legt vom 1. bis 8. August in Heidelberg an den Neckarstaden in Höhe Marstall an (Foto: experimenta). Jeweils von 13 bis 19 Uhr dürfen kleine und große Besucher in die Welt der Wissenschaft eintauchen und spannende Experimente machen. Der Eintritt ist frei, Buchung von Zeitslots unter https://www.ms-experimenta.science/#buchung erforderlich.