Pianistin Luiza Borac kommt am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr in das Wasserschloss nach Bad Rappenau, um dort Mozart, Chopin, Biezet und Liszt zu spielen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Weltklassik am Klavier" . Dort nimmt sich die gebürtige Rumänin Don Giovanni an. Von der Verliebtheit in "Reich‘ mir die Hand, mein Leben" zu der verführerischen "Serenade" und der berühmten "Champagne-Arie" erforscht Mozart in seiner Oper das ganze Phänomen Liebe auf seine geniale Weise.

