Eine Band bestehend aus zehn Köpfen mit unterschiedlichen Egos, Talenten, Launen und Ansichten – das ist Moop Mama. Ihre aktuelle Platte mit dem Titel „Ich“ hat nicht umsonst mehrere Ich-Erzähler. Auf „Ich“ erzählt die Band Geschichten, die jedem von uns etwas sagen. Es geht um Alltagsbeobachtungen und Innenansichten, die aktuelle Lage der Nation und der Welt, Liebe und Revolution in der Stadt. Fetter Bass und trotzdem viel dahinter. Immer zwischen Utopie und dem – harten – Boden der Tatsachen. Am Samstag, 23. November, 20 Uhr, ist Moop Mama zu Gast in der Alten Feuerwache. Karten für 33,15 Euro gibt es unter www.rnz-tickets.reservix.de.