Pål Moddi Knutsen, kurz Moddi (Foto: Nordby), ist einer der bekanntesten politischen Folksänger aus Norwegen. Sein aktuelles Album heißt "Like in 1968" und ist eine Hommage an die 68er-Bewegung mit ihren Träumen von Freiheit und einer besseren Zukunft. "It’s never too late to start dreaming again" heißt es in einem seiner Songs, die Moddi am Montag, 28. September, 21 Uhr, live im Karlstorbahnhof in Heidelberg präsentiert, bei gutem Wetter auf der Sommerbühne. Karten kosten 20,80 Euro beim RNZ-Ticketservice.