Nach vielen Jahren mit der Musical-Erfolgsproduktion "Das Phantom der Oper" geht der Weltstar Deborah Sasson damit auf Abschiedstour. Am Donnerstag, 5. März, 20 Uhr, gastiert die Sopranistin in der Rolle der Christine in der Stadthalle in Buchen. Deutschlands Musical-Star Uwe Kröger ist als das Phantom zu sehen, dass der talentierten Sängerin Christine im bekannten Roman von Gaston Leroux zum Erfolg verhelfen will. Karten ab 46 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop.