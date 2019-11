Das Barockfest „Winter in Schwetzingen“ des Heidelberger Theaters und Orchesters geht neue Wege. Statt selten gespielter italienischer Meister steht künftig die deutsche Barockoper im Mittelpunkt. So eröffnet Georg Caspar Schürmanns Oper „Die getreue Alceste“ am Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr, im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses das Barockfest. Die Star-Lautenistin Christina Pluhar (Foto: Borggreve) dirigiert dabei das Philharmonische Orchester Heidelberg. Außerdem wird sie mit ihrem Ensemble L‘Arpegiata zwei Konzerte am 11. und 12. Dezember geben. Das gesamte Festivalprogramm vom 1. Dezember bis 31. Januar gibt es unter www.winter-in-schwetzingen.de, Karten unter RNZ-Ticketshop.