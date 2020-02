Mit Hits wie "Der Kommissar", "Rock me Amadeus" oder "Out of the Dark" begeistert die Die Pop-Ikone Falco noch heute Tausende Fans. Aber auch als Person fasziniert der österreichische Musiker noch immer: auf der einen Seite extravagant und leicht arrogant, auf der anderen Seite selbstzerstörerisch und zerbrechlich. In dem Musical "Falco" werden am Dienstags, 25. Februar, seine Musik und die verschiedenen Lebens- und Leidenswege des Künstlers lebendig. Los geht die bunte Show um 20 Uhr in der SAP Arena in Mannheim. RNZ-Ticketservice