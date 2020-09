Vor über 20 Jahren hat der legendäre Schlagzeuger Allen Blairman mit Olaf Schönborn am Saxofon und Bassist Mario Fadani das Trio Variety gegründet (Foto: Groteloh). Klar, dass Blairman zu seinem 80. Geburtstag mit seinem Trio ein besonderes Konzert am Freitag, 25. September, 20 Uhr, in der HebelHalle in Heidelberg im Rahmen des 720-Stunden-Festivals des UnterwegsTheaters gibt. Der Trio-Name zeigt schon die Richtung fürs Programm: Swingstandards finden sich darin ebenso wie Latin-Klassiker und Pop-Nummern. Karten für 17,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.